Terremoto in provincia di Napoli nella zona dei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 2.4, alle 3,47 di notte ha svegliato i residenti di Agnano, Bagnoli e dei Campi Flegrei. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato l’epicentro che si trova nella zona dei Pisciarelli a una profondità di 2,3 chilometri. Ingv ha comunicato che si tratta di una scossa che rientra in uno sciame sismico. e che segue lo sciame sismico del 25 aprile nella zona: qui i sismografi hanno registrato circa 50 eventi tellurici, la maggior parte di bassissima magnitudo. Il picco è stato infatti di 1.4. Ad Agnano, i residenti scrivono sui social: “Siamo stati svegliati nel sonno, siamo esausti, non se ne può più. Stress e paura sono ormai nostri compagni quotidiani. Ieri è stato un continuo di scosse piccole e boati”.