Donna trovata morta a Bagheria (Palermo): ha ingerito pillole dopo lite con la figlia

Una donna è stata trovata morta a Bagheria nel Palermitano. Abitava in casa con la figlia. Questa mattina pare in casa ci sia stata una lite tra le due. Poi la madre avrebbe ingerito delle pillole. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato dai farmaci. Sono diversi i punti da chiarire. Le notizie al momento sono ancora frammentarie e in aggiornamento. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.