Il corpo di una donna è stato trovato nei pressi della frazione Equilivaz, nel comune La Salle, in Valle d’Aosta. A scoprire il cadavere è stato un passante che ha chiamato i Carabinieri. E’ giusto sul posto il reparto operativo di Aosta che ha condotto anche alcuni rilievi scientifici. Non si esclude al momento l’ipotesi dell’omicidio. La vittima è una giovane donna non ancora stata identificata: il corpo era nei boschi vicino alla chiesetta della frazione Echilivaz, ormai disabitata da anni. Il corpo è stato portato al camera mortuaria del cimitero di Aosta. Aveva delle ferite da taglio sul corpo ed ora, per chiarire le cause del decesso, martedì verrà fatta l’autopsia.

Dai primi riscontri si tratta di una ragazza molto giovane. I passanti che l’hanno trovata venerdì 5 aprile verso le 14,30. Hanno raccontato che sembrava che dormisse. Sul corpo aveva però alcune ferite. Accanto a lei c’era del cibo. I Carabinieri, la mattina di oggi hanno eseguito un nuovo sopralluogo per cercare tracce. Al momento non risultano denunce di scomparsa.