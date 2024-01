E’ morto a 99 Germano Pacelli: fu partigiano ed eroe della Resistenza

E’ morto nei giorni scorsi a San Marcello Piteglio, sulla Montagna Pistoiese, l’ex partigiano Germano Pacelli, “partigiano della Brigata Bozzi e artista poliedrico”. L’eroe della Resistenza avrebbe compiuto 100 anni il 9 novembre 2024. Lo rende noto la sezione pistoiese dell’Anpi.

“Siamo addolorati per la perdita di Germano – fa sapere l’Anpi -. La cerimonia funebre si svolgerà sabato 27 gennaio alle 15 a Maresca, in piazza Ludovico Appiano, presso il monumento alla solidarietà, opera di Germano, per poi raggiungere il cimitero di Maresca, dove sarà posta una targa alla sua memoria nel sacrario dei partigiani”. Per il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, “Germano era uno degli ultimi testimoni della Resistenza, un tenace costruttore di pace”.

