Il drammatico episodio avvenuto a Cianciana, nell’Agrigentino, ha sconvolto la cittadina siciliana. Daniele Alba, un uomo di 35 anni, ha accoltellato la moglie e i loro due figli piccoli. La violenza è esplosa durante un litigio con la moglie, di origine polacca, e ha avuto conseguenze devastanti. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 maggio, dopo aver aggredito la sua famiglia, Alba si è barricato in casa nei pressi di piazza Puccini. L’allarme è stato dato dai vicini che avevano udito urla provenire dall’abitazione. La moglie, ferita, è riuscita a scappare con il figlio in braccio e sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Poco dopo, Alba ha consegnato anche la figlia ai soccorritori, utilizzando una gru per farla uscire dall’edificio. Le forze dell’ordine, compresi vigili del fuoco e carabinieri, hanno circondato la casa e, dopo ore di negoziazione, sono riuscite a convincere Alba a uscire intorno alle 20. Durante il trasferimento, Alba ha rischiato il linciaggio quando, un uomo ha prima colpito l’auto dei carabinieri e poi cercato di aprire lo sportello del mezzo. Alba ha risposto con un gesto provocatorio alzando il dito medio. I carabinieri sono riusciti a fermare e identificare l’uomo che ha tentato l’aggressione.

Le condizioni dei due bambini feriti sono estremamente gravi. Entrambi sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. Il bambino di 7 anni ha subito un delicato intervento chirurgico poiché una coltellata al torace ha sfiorato il cuore. La sorellina di 3 anni è intubata e soffre di un’emorragia cerebrale. Entrambi sono in terapia intensiva e nelle prossime ore saranno risvegliati per valutare eventuali danni neurologici. I medici dell’ospedale hanno dichiarato che la situazione è in evoluzione e stanno facendo tutto il possibile per salvare i piccoli. Anche la madre è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa delle numerose ferite da taglio, soprattutto al volto e agli arti. Sebbene non sia in pericolo di vita, la sua prognosi resta riservata.