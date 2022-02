Una laurea storica quella di Elisa Santacroce, una ragazza di 23 anni originaria di Caselle in provincia di Torino. La giovane, iscritta all’università di Genova, è forse la prima in Italia a discutere la tesi direttamente dall’interno della sua auto.

Mentre stava raggiungendo l’ateneo ligure insieme al fidanzato, la ragazza si è trovata bloccata a causa di un maxi tamponamento sulla A26.

Elisa si laurea dall’auto con Microsoft Team: le parole del suo professore

Luca Sabatini docente di sociologia all’Università di Genova, riflette così su quanto avvenuto, con Elisa Santacroce che ha usato Microsoft Team per laurearsi: “Credo che tutto quello che ci è successo ci abbia dato uno scossone sulla capacità di essere adattabili. Eravamo bloccati su rituali e siamo riusciti a diventare flessibili, siamo diventati ‘problem solvers’. Come dire, avete presente la gabbia d’acciaio di Weber? abbiamo rotto quell’acciaio”.

Interrogata per un’quarto d’ora, due domande a Elisa

Un quarto d’ora e due domande per approfondire punti specifici della tesi su “Il fenomeno della povertà”. Elisa ha acquisito in questo modo la laurea triennale in Servizi sociali. All’Ansa ha raccontato: “Avevamo previsto le code dell’orario di punta, ma non potevamo immaginare che ci potesse essere un incidente del genere”.

Elisa si è comunque potuta laurearsi “in coda”. Una prima “festa” di laurea è stata fatta in un autogrill, poi giunti a Genova rituale foto con corona d’alloro.