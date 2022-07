Emilia Romagna, batteri oltre i limiti: divieto di balneazione in 28 spiagge

Sulla riviera emiliano-romagnola, causa superamento dei limiti della presenza del batterio escherichia coli, sarà vietato fare il bagno in 28 punti. Divieti a Goro, nel tratto di Pinarella di Cervia e in 26 tratti del Riminese.

La situazione è “anomala” per Arpae

“Al momento le ipotesi possibili per spiegarne le cause sono rappresentate da un insieme di eccezionali condizioni meteorologiche”, dice l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, “che, sommandosi, possono aver avuto un effetto particolarmente impattante sulla composizione delle acque marine”. Sono attualmente in corso dei campionamenti, 14 dei quali sono già stati effettuati, i cui risultati sono attesi per oggi, mentre gli altri, a causa del mare mosso, saranno effettuati oggi.

Le parole del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

“Ho chiesto alla Regione Emilia-Romagna, all’Azienda Usl Romagna, ad Arpae, insieme ai comuni della costa riminese e altri della Romagna, di partecipare a un incontro tecnico, previsto per domani, per analizzare e trovare una soluzione all’anomalia dei campioni eseguiti da Arpae che ha fatto registrare – spiega il primo cittadino – il superamento dei limiti normativi di 28 acque di balneazione da Goro a Cervia, passando per Bellaria, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica. Una contingenza senza alcune spiegazione tecnica, né logica, visto che, per esempio a Rimini, a causa della siccità, le paratie a mare non vengono aperte da quasi un mese e mezzo e la stessa Hera, che gestisce il ciclo integrato delle acque, ha formalmente comunicato di non aver riscontrato alcun guasto o difetto nella rete dell’acquedotto e fognaria. Lo stesso immagino per tutti gli altri comuni fuori parametro”.

I 28 punti (fonte: Il Fatto Quotidiano):