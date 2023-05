Emilia Romagna, purtroppo non è finita: weekend di temporali. Preoccupano le frane

Continua il maltempo in Italia e nel weekend è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà temporali anche sull’Emilia Romagna. Fenomeni intensi soprattutto su Sicilia e Calabria.

Nuove piogge nel weekend, anche in Emilia Romagna

“Al momento il passaggio di questa perturbazione non è destinato a interessare in modo intenso e diffuso, ma solo isolato e debole, le zone alluvionate – spiega il colonnello Guidi – quelle su Emilia Romagna e Marche sono state, per quantità, sicuramente oltre la norma, un fenomeno estremo, quella del weekend sarà un po’ più intensa del normale ma non paragonabile a quelle di questi giorni”.

Questo fine settimana è in arrivo una nuova perturbazione: si formerà oggi, venerdì 19 maggio, con un po’ di pioggia tra Sardegna, le coste Tirreniche e il Piemonte, e dei fenomeni ventosi abbastanza sostenuti tra Sicilia e Calabria. Sarà il preludio alla perturbazione che poi nella giornata di sabato 20 maggio sarà abbastanza estesa su tutto il paese, che porterà piogge importanti principalmente su Piemonte Occidentale, a ridosso della fascia Alpina, sulla Sardegna, settore est dell’isola, e poi Sicilia e Calabria, entrambe sul versante ionico.

Tornerà a piovere un po’ anche sull’Emilia Romagna e sulle Marche però non sono previsti accumuli importanti, poi verso sera qualche pioggia più intensa si formerà sulle coste di Lazio e Toscana. Si tratta comunque di piogge e tratti intense ma che non hanno nessuna caratteristica di persistenza, come abbiamo visto nel corso degli ultimi giorni.

Allarme frane

Ad allarmare però in Emilia Romagna, sono le possibili frane. La vicepresidente della Regione e assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo, intervenendo a Skytg24, ha spiegato che “qualche preoccupazione permane nella fascia pede-collinare, anche con queste piccole precipitazioni, perché noi abbiamo movimenti franosi costanti e quindi ci sarà una evoluzione di questo quadro nei 48 comuni che hanno avuto più di 250 frane. Detto questo siamo già all’opera per supportare tutti i Comuni e la popolazione nel ripristino pere il ritorno alla normalità. Stiamo organizzando 14 squadre delle colonne mobili della Protezione Civile che possano intervenire sui comuni per aiutarli: 8 andranno nel Ravennate, 3 andranno nel Bolognese e 3 in provincia di Forì-Cesena”. Così, intervenendo a Sky Tg 24, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo.