MILANO – Enrico Maccari, il manager trovato morto in un appartamento a Milano, potrebbe non essere stato vittima di un omicidio. L’imprenditore di 55 anni era scomparso nel nulla il 25 dicembre scorso e il suo cadavere è stato ritrovato in un appartamento affittato ad un trans. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza e gli investigatori ritengono che la morte potrebbe essere avvenuta per cause naturali. Intanto le autorità stanno cercando il trans e ritengono che potrebbe essersi allontanato senza dare l’allarme per non avere problemi.

Il giallo del manager trovato morto giorni dopo la sua scomparsa si infittisce. Maccari è stato trovato morto in un appartamento di via Fratelli Pozzi, nella periferia nord di Milano, il 9 gennaio. Il cadavere non presentava segni di violenza evidenti, gli investigatori ritengono che l’uomo sia morto per cause naturali, ma per stabilire le cause del decesso sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia, che sarà eseguita l’11 gennaio. Gianni Santucci sul Corriere della Sera scrive: