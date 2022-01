Drammatico incidente questa mattina ad Erba (Como), in via Trieste per lo scontro tra un’auto ed un treno in transito. Un impatto che ha causato la morte del conducente della vettura, deceduto sul colpo per le ferite riportate e la linea delle Nord bloccata per i rilievi e gli accertamenti. Niente da fare per l’automobilista che è morto nello scontro.

Aggiornamento ore 11:42.

Finisce con l’auto contro il treno: incidente mortale a Erba

La situazione ai soccorritori è apparsa subito critica tanto che è stato allertato, in codice rosso, anche l’elisoccorso. Non c’è stato però nulla da fare: nell’impatto è deceduto un 57enne. Presenti per analizzare la dinamica dell’accaduto gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Portata via sotto choc una ragazza di 24 anni che al momento dell’impatto si trovava a piedi vicino al passaggio a livello.

A quanto pare l’uomo, o per un malore o abbagliato dal sole, non avrebbe visto abbassarsi le sbarre e il suo veicolo sarebbe stato fatto rimbalzare in strada dall’urto violento contro la motrice del convoglio. L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Circolazione sospesa tra Erba e Merone

Per permettere le operazioni di soccorso, Trenord rende noto che sulla linea Asso – Milano “si è resa necessaria la sospensione della circolazione tra Merone ed Erba”, regolare invece tra Milano Cardorna e Merone. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno facendo scendere i passeggeri dal treno.