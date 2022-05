Erice, vasto incendio vicino alla stazione della funivia. Le fiamme minacciano alcune abitazioni

Un vasto incendio, alimentato dal forte vento di Scirocco, sta interessando la montagna di Erice. Le fiamme sarebbero partite vicino alla stazione della funivia. Il rogo sta minacciando le case di via Pola, alcune delle quali sono state evacuate, e le abitazioni di contrada di Martogna.

L’incendio di origine dolosa

L’incendio, secondo i vigili del fuoco, è certamente di origine dolosa. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, sono avanzate in più punti anche se sono state in parte rallentate dai viali parafuoco. Nella zona sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Palermo e da Agrigento, e un elicottero. E’ stato chiesto l’intervento di due Canadair, decollati dalla base di Lamezia Terme, ma i mezzi aerei in questo momento non sono in condizione di operare a causa delle forti raffiche di vento.

La polizia ha bloccato la strada provinciale per la Vetta. La sala crisi della Prefettura ha allertato l’aeronautica militare per chiede l’intervento di mezzi aerei.