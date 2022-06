Esame Maturità 2022 al via mercoledì 22 giugno per 540mila studenti: portafortuna, santini e playlist prima delle prove (foto Ansa)

Esame di maturità 2022. A partire da mercoledì 22 giugno, 540mila studenti saranno impegnati in un esame che si svolgerà in modo quasi normale dopo due anni di Dad e pandemia.

Dopo aver visto i numeri e le modalità di esame, vediamo quali sono i riti che gli studenti compiranno in queste ore ed anche la playlist musicale scelta.

Esame di Maturità, 540mila studenti e 13.703 commissioni

I numeri di questo esame di Maturità. Sono in tutto 540mila gli studenti impegnati. Le commissioni sono invece 13.703. Gli iscritti agli esami, sono per l’esattezza 539.678, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. Dei 522.873 candidati interni, dagli Istituti professionali provengono in 92.828. Dagli Istituti tecnici arrivano invece 167.718 e dai Licei 262.327.

Le commissioni d’esame, quest’ anno sono presiedute da un presidente esterno e composte da commissari interni. Le classi coinvolte, in totale sono 27.319.

Ministro Bianchi: “Le tracce del primo scritto fanno ragionare”

Si inizia mercoledì 22 giugno alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano. Il primo scritto vale fino a 15 punti. Si potrà scegliere tra 7 tracce da svolgere secondo tre tipologie di tema: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, a Radio 24 spiega che si tratterà di “tracce ragionevoli alla Maturità vuol dire che abbiamo coscienza che ci sono stati momenti difficili e sono tracce che invitano al ragionamento. Invito i ragazzi a fermarsi, ragionarci su, ragionare sul loro vissuto: sono momenti di riflessione importanti”.

Per Bianchi siamo in “cammino verso la normalità quasi raggiunta con uno scritto nazionale, una seconda prova affidata alle Commissioni locali e un orale”. Il tutto tenendo anche conto “del percorso fatto in questi anni” a cui sarà attribuito “quasi il 50% della votazione”.

I riti portafortuna prima della prova

Ma come affrontano la prova gli studenti? Ci sono diversi riti portafortuna, fioretti, pellegrinaggi religiosi, bracciali e anelli che “portano bene”. Danze e gesti propiziatori ma anche santini, cimeli vari, penne benedette e doni di famiglia. La fantasia dei maturandi va di pari passo con l’ansia che cresce con l’avvicinarsi dell’inizio delle prove degli esami di Stato.

Uno studente su 3 rivela di voler adottare un rito portafortuna per la prima prova importante della sua vita. Tra le ritualità più curiose c’è quella di sedersi vicino al compagno più fortunato, quasi a sperare in un’emanazione di energia positiva (6%) ma c’è anche chi affiderà le sorti dell’esame a preghiere, pellegrinaggi o fioretti. Così ha rivelato il 24% dei maturandi raggiunti da un sondaggio compiuto da Skuola.net su 1500 maturandi.

E c’è addirittura chi, proprio in vista della temuta maturità, cercherà di rafforzare la propria fede. Tenterà di farlo il 16% dei ragazzi, che prevede di pregare più del solito per superare l’imminente ostacolo il giorno delle prove.

I maturandi sembrano inoltre avere abbandonato le loro convinzioni, almeno per quanto riguarda il dress code scolastico. Via quindi top, minigonne e shorts. Agli esami bisogna fare una buona impressione. A pensarla così è il 95% dei 1.500 maturandi intercettati dal sondaggio, che reputano l’abbigliamento come elemento fondamentale per la buona riuscita dell’esame.

“Notte prima degli esami” di Venditti inno ufficiale della Maturità

Sul fronte musicale, “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti si conferma sempre più un brano capace di unire la Generazione Z con i meno giovani. A distanza di 38 anni, infatti, per 9 ragazzi su 10 il brano è da considerarsi ancora l’inno ufficiale della maturità. Ma, più in generale, è la musica tutta a confermarsi un collante generazionale. Che sia uno strumento di “evasione” o di motivazione allo studio, poco importa. Quel che è certo è che anche in questo 2022 musica ed esami andranno a braccetto.

A seguire la Top10 dei brani

Primo Harry Styles con la sua ultima hit “As it was”, 20% dei voti.

Secondi a pari merito Rhove con “Shakerando” e i Pinguini Tattici Nucleari con”Giovani Wannabe” (11% dei voti)

Terzi Blanco con “Nostalgia” e Lorenzo Jovanotti con “I love you baby” (10% dei maturandi).

Tra gli altri classici scelti dai maturandi, oltre a Venditti ci sono i Queen con “We are the champions” dei Queen. Questo brano è il preferito dal 18% degli studenti.