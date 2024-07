Evade dai domiciliari per andare al bar ma non paga il conto (foto ANSA) – Blitz quotidiano

Un uomo di 32 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è evaso per recarsi in un bar in Piazza Municipio a Pomigliano d’Arco e bere alcolici. La situazione è degenerata quando il 32enne si è rifiutato di pagare il conto, aggredendo il titolare dell’esercizio e successivamente gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto.

L’intervento della polizia municipale

Gli agenti della polizia municipale sono stati allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini preoccupati per le urla provenienti dal bar. Arrivati sul luogo, hanno trovato il proprietario del bar che tentava di convincere l’uomo a saldare il conto. Alla vista della polizia, il 32enne ha rifiutato di giustificare il proprio comportamento, reagendo con violenza e rifugiandosi nel bagno del locale.

Nonostante l’atteggiamento ostile dell’uomo, i poliziotti sono riusciti a procedere con l’arresto. Durante l’operazione, il 32enne ha colpito uno degli agenti con calci e sputi, rendendo l’intervento ancora più complicato. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’uomo è un pluripregiudicato, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora a Pomigliano d’Arco.

Disposizioni giudiziarie

Il magistrato di turno ha disposto l’arresto e il processo per direttissima. In attesa dell’udienza, il 32enne è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari. Questo episodio mette in luce le difficoltà che le forze dell’ordine incontrano nel gestire individui che non rispettano le misure restrittive imposte dalla legge.