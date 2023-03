Farina di insetti, i paletti del governo: etichette e scaffali dedicati

Più trasparenza nella vendita di farina da insetti, con etichette e scaffalature ad hoc. È quanto prevedono i quattro decreti emanati dal Governo, come annunciato in conferenza stampa dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Bisogna adottare una etichettatura specifica sui prodotti che hanno una derivazione da questi insetti. Diamo la possibilità ai cittadini di scegliere, la libertà è una scelta ineludibile ma l’informazione altrettanto”.

Farina di insetti: indicazioni e scaffalatura ad hoc

“Non discuto – ha proseguito Lollobrigida – che ci si possa nutrire con quello che si ritenga più idoneo alla propria alimentazione” e “non considero questi prodotti in concorrenza con quelli della dieta mediterranea, ma non vogliamo che i prodotti derivati dalla nostra attività siano frutto di commistione con questo tipo di farina”. In merito alle scelte alimentari, “riteniamo che tutto quello che dobbiamo rafforzare sia la capacità di discernimento dei consumatori. L’informazione è la base anche per una corretta alimentazione”, ha concluso.

“Quello che i decreti prevedono è un’etichetta con provenienza del prodotto, i rischi connessi al consumo e il quantitativo di farine di insetti presente, ma abbiamo anche previsto scaffali appositi dove possono essere esposti all’interno dei negozi”, in modo che “chi vorrà scegliere grilli, larve e locuste possa indirizzarsi lì e chi non vorrà farlo, come immagino la maggior parte degli italiani, potrà tenersi lontano”, ha dichiarato Lollobrigida. I decreti firmati da tutti e tre i ministri sono stati notificati oggi alla Commissione Ue e dovranno quindi attendere la risposta della stessa commissione prima che le nuove norme vengano applicate.

Il rischio allergia

Un’etichetta chiara è importante anche per evitare rischi connessi alla salute. “Chi acquista questi prodotti a base di farine di insetti deve e sapere che c’è un rischio di allergia anche se adesso non sappiamo quantificare quanto nello specifico”. La conferenza stampa di oggi, ha concluso Schillaci, “indica una perfetta integrazione tra ministeri su questo tema”.

