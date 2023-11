Filippo Turetta, all’interrogatorio davanti al Gip ammette l’omicidio di Giulia e piange

Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, ha confermato le ammissioni rese alla polizia tedesca sull’omicidio di Giulia Cecchettin e poi ha pianto. Da quanto si è saputo, nei pochi minuti in cui è rimasto davanti al gip per l’interrogatorio Turetta era in lacrime e in particolare ha pianto prima di essere portato via quando l’interrogatorio si è concluso.

L’avvocato è ancora in carcere per un colloquio col 21enne dopo l’interrogatorio.