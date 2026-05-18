La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla tragedia di Modena, con le indagini sull’uomo che ha investito con un’automobile diverse persone e la visita ai feriti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. “Modena contro l’odio”, è l’apertura di Repubblica. “Attentato a Modena, Tajani contro Salvini”, titola invece La Stampa. “L’attentatore accusa l’Italia. La sinistra accusa il governo”, è la prima pagina di Libero.

La rassegna stampa di oggi:

“Modena contro l’odio” (La Repubblica).

“L’Italia all’Europa: deroga del Patto anche per l’energia” (Il Corriere della Sera).

“La sinistra e i passi incerti”, di Paolo Mieli: “Domenica prossima si torna al voto in 626 comuni. Per coincidenza saranno due mesi dalla vittoria del No al referendum sulla giustizia. Qual è lo stato di salute delle due coalizioni? La Destra appare ancora frastornata tra ministri fuori registro, piccole e grandi bagarre, petardi che le esplodono in mano pressoché quotidianamente. L’effetto Trump impedisce a Giorgia Meloni di ripresentarsi con baldanza sul piano internazionale. Di qui alla fine della legislatura la Destra non ha, ad ogni evidenza, scadenze che possano indurla a sperare in qualche occasione di rivincita”.

“Attentato a Modena, Tajani contro Salvini” (La Stampa).

“Italiani e vacanze: scelte last minute per mete più vicine” (Il Sole 24 Ore).

“Ha vinto Roma” (Il Messaggero).

“La pressione fiscale”, di Luca Ricolfi: “A sentire l’opposizione, l’economia italiana pare sull’orlo della catastrofe. A sentire la premier, l’economia è in salute, e la maggior parte degli indicatori rilevanti sono migliorati durante il primo triennio di governo. Fra le due diagnosi, è senz’altro quella della premier la più aderente alla realtà. I conti pubblici sono migliorati. Il tasso di occupazione è al massimo storico, il tasso di disoccupazione è ai livelli più bassi da vent’anni”.

“Quella mail di Salim contro i cristiani. Non è solo un folle” (Il Giornale).

“2 milioni di psicopatici in giro. Il governo taglia sulle terapie” (Il Fatto Quotidiano).

“L’attentatore accusa l’Italia. La sinistra accusa il governo” (Libero).

“Noi, i migranti e la lezione della Francia”, di Giulio Sapelli: ”

Mi ha sempre dato un profondo senso di disagio veder citato Frantz Fanon solo per i suoi, per altro interessantissimi, scritti anticolonialisti raccolti sotto il titolo dell’edizione einaudiana “I dannati della terra” e non leggere mai nessun riferimento ai lavori pionieristici ed epici che lo consegnano alla storia della psichiatria mondiale e che analizzano come non mai la malattia spirituale dell’immigrato che dal Nord Africa giungeva in una Francia terribile per tutti coloro che francesi non erano. Vorrei ricordare che negli anni Sessanta (del Novecento!), nel luglio del 1961, la polizia parigina uccise un centinaio di algerini che manifestavano…”.

“Troppo comodo dargli del matto” (La Verità).

“Salvini fa propaganda su Modena. Ma la tragedia spacca la destra” (Domani).