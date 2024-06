Flavia diventa mamma a 63 anni grazie alla fecondazione in vitro

Una donna di 63 anni originaria di Lucca è diventata mamma grazie alla fecondazione in vitro effettuata a Kiev in Ucraina. Flavia, questo il suo nome, ha partorito il piccolo Sebastian all’ospedale Versilia che si trova a Lido di Camaiore. Il piccolo sta bene e la neomamma ha detto di essere “troppo felice” per la nascita del figlio tanto voluto. Sebastian è nato con un parto cesareo il 3 giugno a 31 settimane e 4 giorni. Sta bene e pesa circa 2 chili.

La Nazione che racconta la vicenda, scrive che il parto è stato deciso dopo che alla donna si era alzata la pressione sanguigna. La gravidanza, stando a quanto riferito dal ginecologo, era stata tranquilla. Il medico ha spiegato che la paziente che compirà 64 anni a ottobre, “ha voluto fortissimamente questo figlio ed è volata in Ucraina per ben due volte”. Un primo tentativo era avvenuto due anni fa ed era fallito a causa di un aborto avvenuto alla 14ma settimana. La nuova fecondazione è avvenuta lo scorso autunno: la donna, nonostante la guerra, è tornata in Ucraina dove non esiste il limite dei 50 anni per poter fare la fecondazione in vitro. Ora il piccolo è nel reparto prematuri: potrà andare a casa non appena raggiungerà il peso forma. Ad attenderlo, oltre alla mamma, c’è anche la nonna di 93 anni.