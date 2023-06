Franano sassi sulla Strada Provinciale 548 della Valle Argentina, in Liguria. Alcune rocce si sono staccate dalla parete tra Roi e il murale all’ingresso di Badalucco, in provincia di Imperia. Un’auto, che in quel momento transitava sulla provinciale, è stata colpita: ferita la persona a bordo.

Alla guida della Fiat Panda travolta dai massi c’era un anziano di Riva Ligure: le rocce hanno sfondato il parabrezza ferendolo ad una spalla. Immediato l’intervento dei soccorsi, vigili del fuoco e carabinieri.

Sp 548 chiusa, sbarrato l’ingresso a Badalucco

Al momento la strada della Valle Argentina risulta ancora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la carreggiata dai sassi e distaccare il materiale rimasto in bilico dalla parete.

Alcuni automobilisti si sono visti costretti a lasciare l’auto a bordo strada, raggiungendo il paese dal greto del torrente in secca. Alcuni volontari stanno invece distribuendo acqua agli automobilisti bloccati.

