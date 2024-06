Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di Temptation Island, qualche giorno fa si è sottoposto ad un intervento chirurgico che gli ha permesso di cambiare colore degli occhi. L’operazione ha fatto discutere in quanto è molto rischiosa e l’ex concorrente del reality di Mediaset ha accettato i rischi dicendosi consapevole a quello che andava incontro. L’operazione è nota come cheratopigmentazione e gli ha permesso di “abbandonare” i suoi occhi nero che a detta di lui lo facevano “troppo cattivo” scegliendo come colore l’azzurro.

Purtroppo le complicanze sono diventate realtà ed oggi Francesco è stato portato d’urgenza in ospedale in ambulanza. Nelle Instagram Stories pubblicate, si sente la sua voce spaventata: “Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo”. Successivamente, mentre viene caricato in ambulanza, afferma, lamentandosi: “Che disastro, mannaggia. Non ci vedo più tanto bene“. Al momento non è possibile ancora stabilire se il malessere sia dovuto all’operazione subita o ad altro e non è nemmeno possibile stimare l’entità dell’ eventuale danno. Qualche anno fa, Chiofalo è stato fra l’altro operato a causa di un tumore al cervello.