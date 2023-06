I funerali di Stato per Silvio Berlusconi sono cominciati. Il feretro dell’ex premier, dopo essere arrivato in piazza, è entrato al Duomo. Il carro funebre, prima in piazza e poi in chiesa è stato accolto dagli applausi. Partito dalla villa dell’ex premier ad Arcore, è arrivato dopo circa mezz’ora. Lungo il percorso di circa 30 km, la circolazione stradale è stata bloccata.

Funerali Berlusconi, il feretro entra in Duomo

Un picchetto d’onore interforze ha reso omaggio, sul sagrato del Duomo, alla bara in mogano di Silvio Berlusconi. La bara è coperta da rose bianche e rosse. Davanti, il necroforo con una foto dell’ex premier in mano. Il feretro si è fermato brevemente all’ingresso mentre l’intera assemblea si è levata in piedi con l’organo che ha cominciato a suonare.

I figli di Berlusconi e Marta Fascina subito dietro al feretro

Subito dopo l’arrivo del feretro hanno fatto il loro ingresso in Duomo i figli di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e la compagna Marta Fascina che si sono messi accanto al

feretro. Alle spalle della famiglia Gianni Letta, l’uomo più vicino a Berlusconi insieme a Fedele Confalonieri.

Il feretro è scortato, davanti all’altare maggiore da Carabinieri in alta uniforme. La celebrazione liturgica, aperta dal Requiem, è presieduto dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Funerali Berlusconi, presente anche Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presente nel Duomo. Il Capo dello Stato è stato accolto all’entrata da un applauso. E entrato in Duomo con il governatore lombardo Attilio Fontana ed il sindaco di Milano Giuseppe Sala. In Chiesa lo attendeva l’Arcivescovo di Milano Mario Dalpini. Prima del Capo dello Stato, la piazza aveva accolto anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un applauso.

Tra i presenti, Paolo Berlusconi è apparso visibilmente commosso. Antonio Tajani non ha trattenuto le lacrime. E in chiesa c’è anche Veronica Lario che siede in prima fila. Di lei si era parlato per non aver mandato nessun necrologio ufficiale.

