Grave incidente sul lungomare di Tortoreto (Teramo): una donna è morta dopo essere stata investita da un furgone mentre attraversava la strada. Ferita un’amica che era con lei. La vittima è una 56enne di Giulianova. Le due donne, secondo le prime informazioni, stavano attraversando la strada nei pressi dell’hotel Costa Verde quando sono state travolte dal furgone. La 56enne è morta sul colpo, mentre l’amica è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Teramo. Sul posto i mezzi di soccorso e i Carabinieri per i rilievi.

Il furgone e l’incidente, arrestato l’autista

E’ stato arrestato poi dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale il conducente 40enne del furgone. I rilievi sono stati eseguiti dal Nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica (Teramo) e della stazione di Tortoreto. L’uomo è stato trovato positivo all’alcol. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo viaggiava a velocità elevata, in una zona in cui è stata istituita la cosiddetta ‘zona 30’. All’esito delle analisi il 40enne di Alba Adriatica è stato posto agli arresti domiciliari. La vittima, 56enne di Martinsicuro (Teramo), era in compagnia del figlio, illeso nell’incidente, e di un’amica di 51 anni, stavano uscendo da un ristorante sul lungomare Sirena.

