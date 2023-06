“Gay di m***a vi ammazzo”: urla e insegue 2 ragazzi a Pavia, nessuno interviene VIDEO

Un'aggressione omofoba a Pavia è stata documentata in un video. ""Gay di m***a, guarda come vi ammazzo" urla un uomo. Per fortuna l'aggressione è stata solo verbale. E' avvenuta in mezzo a decine di persone che non sono intervenute.

di redazione Blitz

Pubblicato il 8 Giugno 2023 - 17:52