CALTANISSETTA – Si è fermato dopo 9 giorni il cuore di Tiziana Nicastro, casalinga di 42 anni e madre di tre figli, rimasta gravemente ustionata nell’esplosione di una bombola del gas al mercato rionale di Via Madonna del Rosario, a Gela. E’ la prima vittima tra le 16 persone ferite nell’incendio divampato dopo lo scoppio nel camioncino attrezzato per la vendita di polli allo spiedo e di patatine fritte.

Per 9 giorni Tiziana ha lottato tra atroci sofferenze. Poi il decesso, avvenuto questa mattina, 13 giugno alle 7:30, nel centro trapianti Ismett di Palermo dove era stata trasferita dal “Civico” per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Soccorsa dopo l’esplosione da ambulanti e avventori del mercato e trasportata con un’automobile privata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, la donna era stata subito trasferita in elicottero al centro grandi ustionati del “Civico” di Palermo. Le sue condizioni, già gravi al momento del ricovero, sono state definite disperate ieri perché si erano notevolmente aggravate anche le funzioni respiratorie. Nel pomeriggio, si era anche diffusa la falsa voce (poi smentita) della sua presunta morte.

Nello scoppio della bombola, Tiziana Nicastro era stata investita dalle fiamme e dagli schizzi di olio bollente in varie parti del corpo per il 50% della superficie corporea. In prognosi riservata si trovano ricoverate ancora altre tre donne all’ospedale Cannizzaro di Catania. Gravi anche le condizioni di un ragazzo di 14 anni, in cura al “Civico” di Palermo. Tutti gli altri sono stati dichiarati fuori pericolo. La procura di Gela procede ora nei confronti del proprietario del furgone anche per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. (Fonte: Ansa)