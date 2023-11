Svolta nel caso della scomparsa di Giulia Cecchettin e il suo ex, Filippo Turetta. Gli inquirenti hanno acquisito infatti un video che mostrerebbe l’aggressione del giovane alla ex fidanzata. Le immagini girate da una telecamera nel piazzale di Fossò dove erano state ritrovate macchie di sangue e capelli.

Giulia Cecchettin, c’è il video dell’aggressione

Come anticipa Il Corriere della Sera, nelle immagini girate da una telecamera di sorveglianza nel piazzale dell’area industriale di Fossò, dove sono state trovate tracce di sangue e capelli al momento oggetto di indagine da parte dei Ris, mostrerebbero una scena inequivocabile: l’aggressione di Turetta alla ex fidanzata.

Nel video, brevissimo, si vedrebbe Filippo Turetta aggredire a mani nude Giulia Cecchettin la notte di sabato scorso, tra gli elementi probanti in mano gli investigatori. Lo si apprende da fonti vicine all’inchiesta. Nelle immagini si vedrebbe un’aggressione da parte di Filippo e poi il giovane caricare nella sua auto Giulia, sanguinante.

Filippo Turetta indagato per tentato omicidio

La procura di Venezia ha inoltre reso noto che stamattina sono state effettuate delle perquisizioni in casa del giovane, a Torreglia. Potrebbe essere in corso un’acquisizione di ulteriori elementi, dopo l’iscrizione del giovane nel registro degli indagati per tentato omicidio. Altre ricerche sono intanto in corso lungo il corso del fiume Piave, nella zona di Maserada, in provincia di Treviso.

L’iscrizione nel registro degli indagati di Filippo Turetta, con l’accusa di tentato omicidio, si sarebbe resa necessaria dunque per effettuale gli accertamenti irripetibili che riguardano l’analisi del Dna dei campioni ritrovati. Tra i reperti ci sarebbe anche del nastro adesivo.

Buco di un’ora negli itinerari della Punto nera di lui

Nel giallo della scomparsa spuntano inoltre anche due buchi temporali. Un’ora in tutto che non torna nella fuga dei due giovani. Che cosa è successo alla Punto nera in quei 60 minuti “persi” nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre?

Il primo buco nero, scrive il Gazzettino, è nella zona di Cidel Miranese, quando l’auto avrebbe percorso la strada che va da una telecamera in zona industriale a Fossò (ore 23:30) a un varco “Targasystem” a Scorzé. Perché la Punto ha impiegato più dei venti minuti necessari, si chiedono gli investigatori.

E poi ci sono le due ore tra la diga del Vajont e Pecol, tempo di percorrenza massima 80 minuti. Cosa è successo in quei 120 minuti, 40 di troppo? Il mistero quindi si infittisce e, con il passare dei giorni, cresce la paura sulla sorte di Giulia. Le ricerche continuano senza sosta in provincia di Venezia, tra Riviera e Miranese, di Treviso, nella zona di Zero branco, in Friuli, tra il Vajont e il lago di Barcis, e in provincia di Belluno, tra Palafavera e Cansiglio.