La lite col fidanzato nel mistero della scomparsa di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi, sparita nel nulla da sabato scorso da Senago, paese in provincia di Milano. È stato il compagno a denunciare la scomparsa della fidanzata alla stazione dei carabinieri del paese. Era uscito la mattina presto per andare al lavoro e, quando è rientrato, della sua compagna non c’era traccia. Giulia è sparita, senza fare bagagli, senza portare con sé borsa, documenti o soldi, se non un passaporto e 500 euro in contanti.

Il tradimento e la gravidanza interrotta dell’amante

L’unica traccia sarebbe un messaggio inviato ad un’amica – gli investigatori non confermano né smentiscono – in cui la 29enne si sarebbe definita “turbata” per questioni sentimentali e per una lite con il suo compagno di cui la donna avrebbe scoperto una relazione clandestina. Giulia aveva scoperto che anche l’amante del compagno aspettava un bambino, ma che aveva interrotto la gravidanza. I tre avrebbero avuto un concitato incontro per chiarire la questione. Il fidanzato davanti ai carabinieri si è mostrato incredulo e non ha saputo fornire spiegazioni per l’eventuale allontanamento volontario. Del quale, però, non ci sono testimonianze oculari nè tracce nelle telecamere del paese.

Scomparsa Giulia Tramontano, le indagini

Non appena venuti a conoscenza di tutto, del presunto tradimento del compagno, i genitori della 29enne si sono precipitati in Lombardia per affrontare il fidanzato della figlia. La famiglia pensa che Giulia sia fuggita per l’estrema amarezza nello scoprire tradimento e gravidanza dell’amante. Col passare delle ore si sta però valutando anche la pista dell’allontanamento non volontario. Le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta, mentre il pm Alessia Menegazzo ha aperto un fascicolo sulla vicenda, al momento senza titolo di reato né indagati.

Non si esclude alcuna pista: dalla ricerca di un cadavere agli indizi di un possibile femminicidio. La videosorveglianza ha immortalato la donna nella prima serata di sabato. Da allora nessuna traccia: né dai conti bancari o cellulare.

