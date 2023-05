Giulia Tramontano, la 29enne incinta scomparsa: l’ultimo messaggio e l’appello della sorella

La Procura di Milano al momento indaga per scomparsa di persona, ossia ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Giulia Tramontano, 29enne incinta di sette mesi, che vive a Senago e della quale da sabato sera si sono perse le tracce. L’inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho, sta vagliando comunque tutte le ipotesi e non sta escludendo alcuna pista. La giovane, che lavora in una agenzia immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma risiede da cinque anni nel Milanese.

La scomparsa Giulia Tramontano

È stato il suo fidanzato a denunciare la scomparsa nella giornata di domenica ai carabinieri che stanno conducendo le indagini e stanno cercando la ragazza.

Secondo le prime ricostruzioni, prima della scomparsa, la 29enne avrebbe scritto un messaggio a un amica dicendole di aver litigato con il compagno e di essere “molto scossa” per questo. Secondo la cugina, scrive Fanpage.it, la 29enne potrebbe aver addirittura scoperto un tradimento.

La descrizione e una sua fotografia sono state postate sui social per aiutare le ricerche.

L’appello della sorella

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda forse incinta” scrive la sorella.

“Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente, non è Giulia”. E poi ancora il tatuaggio, uno degli elementi distintivi della 29enne come mostrato nella foto condivisa sui social: “Se ha le braccia scoperte, questo è il segno più caratteristico che ha”.