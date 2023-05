Giulia Tramontano scomparsa, è al settimo mese di gravidanza: appello dei familiari

Una 29enne di Senago (Milano), Giulia Tramontano, è scomparsa tra sabato 27 e domenica 28 maggio. Da quel giorno i genitori, convinti che non si tratti di un allontanamento volontario, non hanno più avuto contatti con la figlia.

Ansia per la scomparsa di Giulia Tramontano

Giulia Tramontano è al settimo mese di gravidanza. Fa l’agente immobiliare ed è residente da cinque anni nel comune della provincia lombarda con il fidanzato 30enne che si sarebbe rivolto alle forze dell’ordine di Senago per denunciarne la scomparsa. E’ alta 1.68, ha capelli lunghi chiari e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Il compagno ha spiegato nella sua denuncia, scrive Corriere della Sera, che la scomparsa potrebbe però risalire a domenica, tra le 7 del mattino e le 17. Intanto, i carabinieri stanno sentendo familiari e conoscenti per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa.

Le ricerche

La giovane futura mamma non avrebbe mai avuto problemi di natura psicologica neanche durante la gravidanza. L’ultimo contatto con la famiglia è stato sabato scorso e Giulia era solita sentirla ogni giorno, cosa che non è accaduta domenica. Non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere. La donna, che non possiede un’auto, avrebbe il cellulare spento e potrebbe avere con sé il passaporto, mentre gli altri documenti d’identità sono stati trovati in casa.

