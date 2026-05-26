Si conoscevano l’uomo di 59 anni che ieri è stato ferito nel parcheggio di un supermercato a Carvico in provincia di Bergamo e chi lo ha colpito al petto con un dardo scagliato da una fiocina da sub. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora state chiarite dai Carabinieri che ieri hanno rintracciato l’uomo grazie alle immagini delle telecamere presenti davanti all’Iperal.

Inizialmente sembra che il ferito, a terra e cosciente, avesse riferito di non conoscere l’aggressore, giunto in auto e poi scappato dopo aver scoccato il dardo dal finestrino abbassato. Forse, nella concitazione del momento non aveva capito chi fosse. L’uomo è accusato di tentato omicidio ed è stato arrestato. Il ferito è in ospedale ed è fuori pericolo. La freccia è stata scagliata da una decina di metri. L’arresto è avvenuto la notte scorsa: l’accusato, un 59enne di Terno d’Isola, è stato rintracciato a Sarnico sempre in provincia di Bergamo e portato in carcere. La moglie del ferito lo ha riconosciuto quale responsabile dell’agguato.

A casa del 59enne i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 11 coltelli di varie dimensioni, un machete e un fucile subacqueo ritenuto compatibile con quello utilizzato nel corso dell’aggressione. Sequestrata anche la Fiat Punto che sarebbe stata utilizzata per raggiungere il luogo dell’aggressione e dalla quale il 59enne, con il finestrino abbassato, avrebbe sparato la freccia.