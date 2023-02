Gratta e Vinci, badante ucraina vince 500mila euro. Una badante ucraina ha vinto questa somma comprando l’ultimo tagliando disponibile in una tabaccheria di Avellino, pochi minuti prima che il negoziante abbassasse la serranda. La donna ha tentato la sorte non credendo probabilmente che la sua vita sarebbe cambiata (decisamente in meglio) grazie a quel cartoncino.

Gratta e Vinci, badante ucraina vince 500mila

La donna, 50 anni, è da anni residente ad Avellino dove assiste una donna anziana. La badante ha acquistato l’ultimo tagliando disponibile del gioco Doppia Sfida al tabacchi Noviello che si trova su via Tagliamento nella serata di mercoledì 22 febbraio. La donna ha “grattato” il biglietto davanti al titolare ed ad alcuni passanti ed ha scoperto di aver vinto.

Avellino e provincia fortunate nei giochi

Si tratta della seconda vincita fortunata avvenuta nella provincia di Avellino. Prima di lei ce n’è stata una ad Atripalda avvenuta al Superenalotto. Si tratta di una ricevitoria decisamente fortunata. Qui erano stati vinti 240mila euro puntando 2 euro al Lotto sulla quaterna della ruota di Napoli.

La donna è stata decisamente fortunata. Sul sito del Gratta e Vinci vengono scritte le probabilità di vincita del gioco Doppia Sfida qui di seguito riportate. “Per premi superiori a €10.000: Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 8.640.000.Per premi da €501 a €10.000: Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 14.400.

Per premi fino a €500: Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,09″.

