Grave incidente sulla Salaria per la forte pioggia, coinvolte tre auto, due persone sono morte. L’incidente è avvenuto al chilometro 61 tra Ornaro e San Giovanni Reatino a pochi chilometri a Sud di Rieti, intorno alle 14 di oggi, venerdì 14 aprile. Un’automobile, una minicar e un furgoncino si sono scontrati frontalmente.

Grave incidente sulla Salaria per la forte pioggia, coinvolte tre auto: due morti

Due persone sono morte. Sul posto è arrivata la Polizia, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Chiesto anche l’intervento immediato di un’eliambulanza che ha portato in ospedale un ferito grave. La dinamica non è ancora chiara. Con molta probabilità, ad aver influito è la forte pioggia che sta cadendo sulla zona. probabilmente c’è stato un sorpasso in un tratto in cui era proibito.

Salaria completamente bloccata

L’incidente ha interessato entrambe le carreggiate. La Salaria è quindi bloccata completamente. Le due persone sarebbero decedute sul colpo. Un altro ferito, meno grave, è stato accompagnato in ospedale con l’ambulanza. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

