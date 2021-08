Green Pass mense aziendali, non c’è l’obbligo: il caso Piemonte e lo sciopero Hanon Systems

Niente obbligo di Green Pass per accedere alle mense aziendali. Lo precisa una nota della Regione Piemonte, secondo cui non occorre “per l’accesso alle mense aziendali esibire il Green Pass. Fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio”.

La precisazione arriva a poche ore dallo sciopero proclamato dalla Fim-Cisl alla Hanon System, due ore di astensione dal lavoro alla fine di ogni turno per protestare contro la decisione della azienda del Torinese di chiedere il Green Pass per l’accesso alla mensa aziendale. Sciopero al momento confermato, perché l’azienda sembra intenzionata a confermare la sua decisione nonostante la scelta della Regione Piemonte.

Green Pass mense aziendali, cosa dice la Regione

La nota evidenzia come “sussistano sostanziali differenze ravvisabili in merito ai differenti servizi offerti dalle mense aziendali rispetto alla ristorazione commerciale”. “La ristorazione commerciale – si legge -, è rivolta ad un pubblico eterogeneo, ed è costituita da quell’insieme di pubblici esercizi che si rivolgono ai consumatori non organizzati in comunità. Ossia a clienti che scelgono in piena libertà quando e dove soddisfare le proprie esigenze. La ristorazione aziendale, invece, è rivolta ad una comunità chiusa, individuata in maniera precisa e puntuale, durante l’orario lavorativo”.

“E’ disciplinata da una contrattualistica che ne individua obblighi e diritti nei confronti dell’azienda appaltatrice e che obbliga l’appaltatore a fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante”. L’esclusione delle mense aziendali dall’applicazione del provvedimento, risulta confermata – secondo la nota – dalla circolare del Ministero dell’Interno. Di qui dunque la non obbligatorietà del Green pass per le mense aziendali.

Green Pass, arrivano le prime multe

Ad una settimana dall’ingresso dell’obbligatorietà del Green Pass cominciano intanto ad arrivare le prime sanzioni. Mentre le principali città italiane si preparano ad intensificare i controlli in vista del Ferragosto. Le prime multe sono arrivate a Treviso e Milano, nel primo caso perché trovati senza certificato verde in una sala scommesse e, nel secondo, perché un cliente di una palestra utilizzava il pass di un’altra persona.