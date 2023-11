Grida “Allah Akbar” in metro a Milano: algerino fermato, era ricercato per terrorismo

Gli agenti della Polizia di Milano hanno arrestato un algerino di 37 anni ricercato per terrorismo. Durante i servizi predisposti dal questore Giuseppe Petronzi sulle metropolitane – spiega la Questura – il 37enne si era mostrato aggressivo con gli agenti che lo controllavano, gridando “Allah Akbar” e ha cercato di afferrare dallo zaino un coltello con una lama di oltre 12 centimetri.

Fermato in metro a Milano: era ricercato per terrorismo

I poliziotti della Digos hanno scoperto che l’uomo, sconosciuto alle forze di polizia italiane, era ricercato in Algeria perchè ritenuto delle milizie dello Stato Islamico, e impiegato sul fronte siro-iracheno. Il 37enne, “mai evidenziatosi prima alle forze di polizia italiane”, è stato portato in carcere a San Vittore in attesa dell’estradizione in Algeria, per cui il ministero della Giustizia ha già dato il via libera.

Forse dovresti anche sapere che…