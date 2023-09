Guidonia, ospita in casa un amico, al ritorno lo trova morto

Ospita in casa un amico, al suo rientro lo trova morto. La donna, di nazionalità romena, aveva accolto nella sua abitazione il connazionale, 57 anni, mentre lei era tornata in Romania, dove si era recata per fare visita ai parenti.

Dopo tre settimane, al rientro nell’abitazione, in zona Villanova di Guidonia, si è trovata davanti ciò che non avrebbe mai immaginato. L’uomo era steso senza vita nel corridoio. Erano da poco passate le 23:00 di mercoledì 20 settembre quando la donna ha richiesto l’intervento al 112.

In casa, nella frazione del comune della Città dell’Aria, sono sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli e il personale del 118. Una volta accertato il decesso dell’amico, la salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’ipotesi è che si sia tolto la vita. Si sarebbe quindi trattato di un suicidio.