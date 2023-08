Ha un malore e precipita dal balcone: morto pensionato di 83 anni

Un pensionato di 83 anni è morto nel centro storico di Sgurgola, in provincia di Frosinone, cadendo dal balcone della sua abitazione al quarto piano di uno stabile in via Pietro Rea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina: sarà il medico legale a stabilire se l’anziano sia morto per le conseguenze della caduta oppure se abbia avuto un malore ed il corpo sia caduto nel vuoto per circa dodici metri quando era già senza vita.

Forse dovresti anche sapere che…