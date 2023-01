Come ogni anno Altroconsumo stila la classifica dei migliori supermercati e discount presenti in Italia. L’associazione ha chiesto ai suoi quasi 10mila soci di esprimere un giudizio alle insegne dove fanno la spesa.

I migliori supermercati e discount secondo gli italiani

Secondo il 33% degli intervistati, il fattore più incisivo nel voto finale è la prossimità. Subito dopo entrano in campo la convenienza (il criterio principale per il 25%) e la qualità dei prodotti (17%), seguite dalla varietà dell’assortimento (13%).

C’è un altro aspetto che evidenzia l’indagine di Altroconsumo: i clienti della grande distribuzione apprezzano molto i prodotti con il marchio dello stesso supermercato. Sono 30 le insegne che raccolgono giudizi ottimi sia sulla qualità che sul prezzo, che è quasi sempre più basso rispetto ai prodotti di marchi più noti.

In testa alla classifica nella categoria supermercati c’è Esselunga, seguito da Ipercoop e Natura Sì, mentre in quella dei discount troviamo Eurospin e Aldi a pari merito, seguiti da Todis.

Esselunga (prima) e Interspar (quinta) sono i più apprezzati per il comfort del punto vendita con un punteggio di 86 su 100; ancora Esselunga, insieme a NaturaSì (seconda), spicca per il minor tempo di attesa alle casse, una categoria in cui i punteggi sono mediamente più bassi, visto che solo 19 insegne su 72 raggiungono la sufficienza. Sulla qualità, specialmente di frutta e verdura, i consumatori interpellati hanno attribuito solo 3 “ottimi” e molti “medi” (23). Un problema che pare invece più legato ai discount è la qualità del pesce: nessun brand supera il punteggio “medio”.

La classifica dei migliori supermercati

Esselunga 80

Ipercoop /Coop&Coop 79

NaturaSì 78

Coop 76

Interspar 75

Conad Superstore/Spazio Conad 75

Unes 74

Famila 74

Incoop 72

Famila superstore/Iperfamila 72

Eurospar 72

Il Gigante 72

Carrefour Iper 72

Dok 72

Bennet 72

Conad 71

Conad City 71

Sigma 71

Famila Market 69

Panorama 69

Discount, la classifica di Altroconsumo

Eurospin 78

Aldi 78

Todis 75

Lidl 75

Md 75

Prix 75

Penny Market 74

DPiù 74

In’s 72

Tuodì 68

