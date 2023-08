Vendere all’asta un ex cimitero per salvarlo dall’abbandono e dal conseguente, inevitabile, degrado. Questa la scelta del Comune di Palazzuolo sul Senio, in Alto Mugello (Firenze). Uno è stato (quasi) aggiudicato, altri due cimiteri potrebbero prendere la stessa strada. Il primo della lista è quello della frazione di Salecchio: lunedì scorso era il termine ultimo per presentare le offerte e di buste ne è arrivata soltanto una.

Chi ha comprato l’ex cimitero

Ma già si sa che il nuovo proprietario dovrebbe un conduttore radiofonico e drammaturgo, che nei giorni scorsi con un articolo pubblicato su ‘Il Post’ aveva annunciato di aver partecipato all’asta pubblica offrendo 3.050 euro, 50 in più della base d’asta, per aggiudicarsi il cimitero e riqualificarlo. Ipotizzava di poter essere l’unico pretendente e in effetti è andata così. Al Comune non sono arrivate altre offerte. Il bene è costituto da un edificio di 12 metri quadri utilizzato come cappella e da una resede dove si trovava il cimitero vero e proprio, di circa 220 metri quadri, a cui si accede attraverso un cancello in ferro.

Le parole del sindaco

“Siamo molto contenti perché in questo modo restituiamo quelli che consideriamo spazi pubblici a tutti gli effetti, a una funzione pubblica. La busta verrà aperta domani, Massimo Cirri ha scritto pubblicamente l’importo e immaginiamo che sarà quello. C’è curiosità per il progetto che vorrà portare avanti, uno spazio culturale ‘complesso’ come tutte le cose che fa lui”, le parole del primo cittadino di Palazzuolo Gian Piero Moschetti.

Il caso di Salecchio, però, potrebbe non restare isolato, perché ci sono altri ex camposanti che si trovano in una situazione analoga e l’amministrazione sta pensando di ripetere questa curiosa e fortunata operazione: “Abbiamo avuto richieste per l’ex cimitero di Lozzole da parte di una comunità vicina alla chiesa e ci hanno chiesto di valutare anche quello di Bibiana. E’ un successo che non ci aspettavamo, anche se lo speravamo”, aggiunge il sindaco Moschetti.