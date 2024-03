Il genio del giorno: il 19enne che tenta la truffa del pacco a un’anziana ma finisce in manette

“Ritiri il pacco o scatta la denuncia“. Un 19enne incensurato, originario del napoletano, ha tentato di truffare una 79enne, ma quest’ultima ha avuto poi la lucidità di prendere consapevolezza del raggiro subito, informare la polizia e far arrestare il responsabile.

Come si legge su LeccePrima, il giovane si è spacciato prima per direttore di un ufficio postale, chiamando la vittima e affermando che la figlia della donna aveva ordinato un pacco per un importo da 3.200 euro. Il ragazzo ha aggiunto che se la 79enne non avesse saldato e ritirato il pacco, sarebbero scattate le denunce.

La donna si è mostrata disponibile a pagare e il 19enne si è presentato a casa sua per ritirare il denaro, scattando anche foto a oggetti preziosi presenti in casa. La donna ha così realizzato di essere stata vittima di truffa e si è rivolta alle forze dell’ordine, consentendo alla polizia di avviare subito l’attività di indagine, e, fornendo una precisa descrizione del ragazzo, è riuscita a farlo arrestare.