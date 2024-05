A Milano la Polizia ha arrestato una cittadina romena di 20 anni per furto aggravato, dopo che gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio in abiti civili presso la stazione di Milano Centrale, l’hanno sorpresa mentre compiva il reato. La giovane donna è stata notata dagli agenti mentre si trovava all’interno di un locale della stazione e stava mettendo in atto la cosiddetta tecnica “del foglietto”. Questo metodo consiste nel distrarre la vittima, che nel caso specifico stava consumando un pasto, posizionando un foglio sul tavolino e sottraendole il cellulare. Gli agenti della Polfer, che hanno assistito alla scena, hanno prontamente fermato la donna e l’hanno condotta presso le camere di sicurezza della Questura, dove è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

L’arresto è avvenuto grazie alla tempestiva azione della Polizia di Stato, dimostrando l’efficacia delle operazioni di sorveglianza e contrasto ai reati sul territorio, anche nelle situazioni di maggior affollamento come le stazioni ferroviarie.