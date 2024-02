Il “genio del giorno”: l’uomo che lascia una vasca da bagno sui binari del treno

Come se in Italia non ci fossero già abbastanza problemi legati ai treni, ecco che irrompe il “genio del giorno”, ovvero l’uomo che ha deciso di lasciare una vasca da bagno sui binari ferroviari. Sì esatto, proprio una vasca da bagno abbandonata sui binari della Circumvesuviana, una delle linee peggio messe in Italia. Il tutto a ridosso del passaggio a livello di via Crapolla, a Pompei, tra le stazioni di Pompei e Scafati. A denunciare l’accaduto è stato, sulla sua pagina Facebook, lo stesso presidente dell’Eav (Ente autonomo Volturno) , Umberto De Gregorio, che postando anche una foto scrive come “per fortuna il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed ha evitato un disastro”. Eh già, pensate cosa sarebbe successo se il treno quella vasca l’avesse presa in pieno.