Il genio del giorno: ubriaco alla guida fugge dai carabinieri fino a casa. Poi rivendica: “Qui non potete multarmi”

Il genio del giorno, senza se e senza ma: ubriaco alla guida non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge fino ad arrivare nei pressi della sua abitazione. Qui, bloccato dagli agenti, rivendica: “Sono a casa e non potete più fare niente”. Tutto vero. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto intorno alle due di qualche notte fa tra le strade di Varsi, piccolo comune in provincia di Parma. L’uomo, anzi, il genio, 54 anni, visibilmente ubriaco, è stato poi fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Ma com’è andato l’inseguimento? Più o meno così: il 54enne, vista la volante, con il suo fuoristrada ha cambiato al volo senso di marcia e poi ha tentato la fuga tra le vie del paese. I carabinieri hanno provato ad accendere le sirene, gli altoparlanti, ma non c’è stato molto da fare. Fino all’arrivo nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Stranamente al genio del giorno è stata anche ritirata la patente.