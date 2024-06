Il giallo della donna trovata morta con un cappio al collo in un campo nomadi

Una donna è stata trovata morta nella casetta prefabbricata in cui viveva e che si trova in un campo nomadi a Buggiano in provincia di Pistoia. Il ritrovamento è avvenuto nel corso della mattinata di ieri, martedì 11 giugno, intorno alle ore 10.00.

La vittima aveva 39 anni e si chiamava Giusy Levacovich. La donna aveva un cappio attorno al collo e il suo corpo era appeso. Gli inquirenti pensano che si tratti di un suicidio ma non escludono altre piste: anche perché era mamma di tre figli. I soccorsi sono intervenuti e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il marito della donna si è spontaneamente presentato dai Carabinieri dopo che per dieci ore è risultato irreperibile ed è stato a lungo interrogato. Le indagini sono in corso e non viene esclusa nessuna pista, anche quella dell’omicidio in ambito familiare.