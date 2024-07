Il giovane che ha lanciato un gattino da un ponte a Lanusei si scusa: “Sto pensando di fare beneficienza”

Il caso del giovane che ha lanciato un gattino da un ponte a Lanusei, in Sardegna, ha suscitato un’ampia reazione pubblica e ha portato a conseguenze legali significative. Il ragazzo minorenne ha cercato di scusarsi tramite un video su TikTok, ammettendo di aver commesso un grave errore. “So di aver sbagliato e mi sono già pentito. Le autorità mi stanno già facendo pagare i danni, oltre ai danni morali che sto ricevendo a causa delle minacce e degli insulti. Ho dovuto eliminare foto e video da ogni social, chiedo perdono”, ha dichiarato.

Il video sui social

L’incidente è stato documentato in un video agghiacciante che è stato divulgato sui social media dagli amici del ragazzo, causando un’ondata di indignazione. Una volta diventato virale, il video ha portato alla denuncia del giovane da parte di diverse associazioni animaliste. Anche una ragazza che appare nel video è stata denunciata. Il reato contestato potrebbe essere quello di maltrattamento di animali, un’accusa grave che prevede sanzioni severe.

Il giovane ha ricevuto migliaia di messaggi di insulti e minacce, alcuni dei quali includono informazioni personali e minacce di violenza fisica. “Ho sbagliato, è vero, ma non sapete cosa voglia dire ricevere migliaia di messaggi con insulti, minacce, video della mia via di casa. Sono al limite, sto pensando di fare della beneficenza per cercare di rimediare”, ha aggiunto nel suo video di scuse.

Le reazioni

Le reazioni al video sono state rapide e intense. L’episodio ha scatenato un dibattito sull’uso dei social media e sull’importanza della responsabilità digitale. Inoltre, ha evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo al maltrattamento degli animali e le sue conseguenze legali e sociali.

Questo caso rappresenta un esempio chiaro di come le azioni impulsive e crudeli possano avere ripercussioni durature non solo per le vittime, in questo caso un gattino innocente, ma anche per i perpetratori, che devono affrontare conseguenze legali e un forte giudizio sociale.