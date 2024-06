Il killer di gatti che uccide i mici randagi con candeggina e veleno per topi

A Palo del Colle in provincia di Bari si cerca il “killer dei gatti” che avvelena i felini usando veleno per topi e candeggina. Nelle ultime settimane ad averci rimesso la pelle sono stati 20 randagi. La vicenda è arrivata anche alla trasmissione “Pomeriggio Cinque” che ha intervistato alcuni cittadini che chiesto che a gran voce che sia fatta luce chiedendo provvedimenti per l’avvelenatore seriale.

L’assistente di uno studio veterinario che si trova nel comune barese, alla trasmissione di Canale 5 ha raccontato: “Fino a oggi in ambulatorio sono arrivati circa 15 gatti tutti con vomito e schiuma alla bocca. Tutti scheletrici perché non mangiano da giorni per via del veleno”. Per molti di questi l’arrivo in ambulatorio non basta a salvarli dato che sono già molto compromessi dal punto di vista fisico. Secondo il veterinario ad ucciderli è una persona del posto che conosce i luoghi in cui si trovano le colonie feline: “Si suppone che vengano avvelenati con della candeggina o anche con del semplice veleno per topi che si trova molto facilmente”. Si tratta di un serio pericolo per i proprietari dei gatti, per chi cura le colonie feline portando cibo ed anche per chi ha un cane. “Perché non prevedere delle leggi anche per tutelare la salute degli animali?” ha chiesto davanti alle telecamere una cittadina di Palo del Colle.