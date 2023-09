Il mistero della donna di 67 anni trovata morta in casa a Spoleto

Una donna di 67 anni è stata trovata morta nella serata di ieri nella sua abitazione di Spoleto per cause ancora non chiare. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri intervenuti anche con personale specializzato nelle investigazioni scientifiche. Tra le ipotesi prese in considerazione anche quella del malore. E’ stata però disposta l’autopsia per fare luce su quanto successo.

Forse dovresti anche sapere che…