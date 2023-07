Un poliziotto condannato a due anni con sentenza definitiva per truffa aggravata per aver accumulato 540 giorni di assenza dal lavoro in quattro anni. Assenze per malattia ma durante le quali partecipava a gare di nuoto a livello master. Ma anche a corsi di aggiornamento della Federazione italiana Shiatsu per insegnanti e operatori.

Il poliziotto e il risarcimento

Per un ex poliziotto di 57 anni, ispettore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale Lombardia-Emilia Romagna, come riporta oggi il quotidiano “Il Giorno”, è arrivata la condanna della Corte dei conti. Su segnalazione dell’Ufficio a cui apparteneva, a 73mila euro, poi ridotta a circa 46mila dopo le deduzioni difensive. Ma aumentata dalla Procura contabile a 93mia euro per i danni di immagine. L’ex poliziotto, che già aveva cominciato a risarcire la somma, ha avuto acceso al rito abbreviato e ha pagato in modo agevolato 27.912 euro. Meno di un terzo della somma contestata, più le spese processuali di alcune centinaia di euro.

