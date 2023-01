Erano in 6 a bordo di una Fiat 500 quando l’auto si è ribaltata: cinque ragazzi morti in un incidente sulla via Nomentana a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova, alle porte della Capitale. Una sesta persona che era a bordo dell’auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. Le vittime del grave incidente hanno età comprese tra i 22 anni e i 17 anni. In base a quanto si apprende si tratterebbe di tre ragazzi e due ragazze che erano a bordo della Fiat 500. Della vicenda si occuperà la Procura di Tivoli.

