Incendio a Milano in via della Spiga, ferito gravemente Tomaso Bracco (foto Ansa)

Incendio a Milano, in via della Spiga, ferito gravemente Tomaso Bracco. Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via della Spiga, nel cosiddetto ‘quadrilatero della Moda’ di Milano.

Incendio a Milano, il ferito è stato ustionato in maniera grave

Una persona è rimasta ustionata in modo grave. È accaduto poco prima delle 10 quando sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Sul posto anche le forze dell’ordine. La polizia locale ha chiuso un tratto della strada.

Il ferito, un uomo di 50 anni, estratto dall’appartamento dai pompieri, presentava gravi ustioni e un’intossicazione. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda.

Incendio in centro a Milano, il ferito è Tomaso Bracco

L’uomo rimasto ferito nell’incendio accaduto stamani a Milano è Tomaso Renoldi Bracco, membro del consiglio d’indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco. Lo si è appreso sul posto da fonti qualificate.

Secondo quanto si è appreso il ferito, di 51 anni, presentava un quadro clinico di una grave intossicazione da fumi e di ampie ustioni ed è stato estratto dall’appartamento in arresto cardiaco.

Rianimato dal 118, è stato portato d’urgenza a Niguarda. Nell’appartamento sarebbero state presenti anche altre persone, personale di servizio, che però non sono rimaste ferite. Tomaso Bracco si trovava in camera da letto quando è stato soccorso dai vigili del fuoco.