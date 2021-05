Incendio a Vittorio Veneto, fulmine colpisce palazzina in via Casalta: casa in fiamme, morto un uomo

Incendio a Vittorio Veneto provocato da un fulmine. Un fulmine che ha colpito una palazzina in via Casalta. Una casa è andata a fuoco, e nell’incendio è morto un uomo di 68 anni, Santino Della Colletta. L’uomo è rientrato nella propria abitazione per motivi ignoti, nonostante fumo e fiamme, e per lui non c’è stato niente da fare.

Incendio a Vittorio Veneto provocato da un fulmine: Santino Della Colletta muore in casa

Un uomo di 68 anni di Vittorio Veneto (Treviso), Santino Della Colletta, è morto a causa del fumo sviluppato nell’incendio della sua abitazione. Rogo provocato probabilmente dalla caduta di un fulmine sull’edificio.

Santino Della Colletta è tornato in casa nonostante l’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’innesco delle fiamme gli occupanti della struttura sono usciti ma l’anziano, per ragioni sconosciute, sarebbe rientrato perdendo poco dopo i sensi per l’assenza di ossigeno. Altre due persone sono rimaste lievemente intossicate. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, Suem e carabinieri.