Incendio in casa di riposo a Milano: 6 morti e più di 80 persone intossicate

A Milano un incendio è divampato nella notte in una casa di riposo, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Il bilancio è drammatico: 6 morti e più di 80 persone intossicate, tra cui due gravissime.

Incendio in casa di riposo a Milano: cosa è successo

Le fiamme si sono sviluppate intorno all’1:20 in una sola camera, occupata da due donne che sono rimaste carbonizzate. Il fuoco non è uscito dalla camera. Le altre quattro vittime sono state causate dalle esalazioni che “sono altrettanto micidiali”, ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze, alcune delle quali stanno facendo la spola dagli ospedali.

Le vittime sono cinque donne e un uomo: due sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l’intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo. Tutti i ricoverati sono intossicati, nessuno ha riportato ustioni. La struttura è parzialmente inagibile, gli ospiti sono stati trasferiti in un’altra ala dove sono in corso le attività. Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell’incendio.

“Stanotte ho visto l’inferno”

“Io stanotte ho visto l’inferno intorno alla Rsa ma la Protezione civile è stata splendida”. E’ quanto racconta una signora che dalle sue finestre la notte scorsa ha visto intervenire ambulanze, vigili del fuoco e Protezione civile che hanno fatto uscire uno per uno gli anziani ospiti, hanno messo loro un braccialetto e una coperta termica e li hanno incolonnati sul marciapiede e fatti salire a bordo di autobus dell’Azienda Trasporti che li hanno portati in altre strutture, mentre le ambulanze portavano in ospedale chi aveva bisogno di cure.

“Del fumo ci siamo accorti dopo l’arrivo dei vigili del fuoco- aggiunge Lucia – abbiamo visto dalle finestre gli anziani proteggersi il viso con stracci bagnati, poi sono stati fatti uscire, chi su una carrozzina, chi con il deambulatore, ma in gran parte sembravano calmi”.

