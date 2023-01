Incendio in casa, muore una donna di 70 anni: feriti il marito e il figlio

Una donna settantenne è morta per avere respirato il fumo prodotto dall’incendio scoppiato nella sua abitazione, una casa indipendente nel centro del paese di Romano Canavese (Torino). In ospedale il marito di 81 anni, cosciente quando è stato soccorso dai Vigili del fuoco. Anche il figlio della coppia, che vive in un’altra casa, è rimasto ferito, nel tentativo di prestare soccorso ai genitori. Sul rogo indagano i carabinieri della Compagnia di Ivrea (Torino) e i vigili del fuoco. Il nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico)) sta eseguendo gli accertamenti per chiarire le cause del rogo che potrebbe essere partito dalla stufa al piano terra dell’abitazione. Dopo lo scoppio dell’incendio la donna è salita al primo piano della casa ed è rimasta avvelenata dal fumo mentre il marito è riuscito a mettersi in salvo scappando in strada. Sul posto il magistrato Mattia Cravero.

